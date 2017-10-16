В Египте напали на банк: погибло не менее семи человек

В египетском городе Эль-Ариш в результате нападения на отделение банка "Аль-Ахли" погибли семь человек, еще 15 получили ранения, сообщает "112 Украина".

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Отмечается, что возле одного из храмов на Синайском полуострове произошла перестрелка между нападавшими и правоохранителями.

"В результате столкновений погибли трое мирных жителей, в том числе ребенок, трое охранников и один солдат, а также ранены еще 15 человек, включая женщин и детей", – говорится в сообщении.

По информации газеты Masrawy, нападавшие прибыли к отделению банка "Аль-Ахли" на краденом автомобиле Chevrolet и нескольких мотоциклах.

Часть из злоумышленников проникла в банк, другие принялись стрелять по полицейскому посту, расположенному рядом с церковью. Сообщается, что грабителям удалось похитить деньги и скрыться. В настоящее время они разыскиваются правоохранителями.