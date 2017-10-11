ВВС США вместе с союзниками провели учения вблизи Северной Кореи

Два американских бомбардировщика B-1 провели учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР в условиях роста напряженности из-за ракетных и ядерных программ Северной Кореи.

Как заявили американские военные 10 октября, тренировки проводились ночью в районе Японского моря, передает Радио Свобода.

Президент США Дональд Трамп накануне встретился в Вашингтоне с высокопоставленными лицами в области обороны, чтобы обсудить варианты реагирования на любые проявления агрессии со стороны КНДР. Как заявили в Белом доме, речь шла также о вариантах предотвращения угрозы Пхеньяна в адрес США и их союзников ядерным оружием.

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Сообщается, что вопросы безопасности обсуждались при участии министра обороны США Джеймса Мэттиса и председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда.

Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer в сопровождении истребителей ВВС США 23 сентября совершили полет в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи. Впервые за много десятилетий военные самолеты США приблизились так близко к территории КНДР.