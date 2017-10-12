Трамп раскрыл тайну своих слов о "затишье перед бурей"
09:59, 12 октября 2017Мир
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Накануне после встречи с американскими военачальниками американский президент заявил о «затишье перед бурей». При этом тогда он отказался прояснить, что имел в виду.
Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что имел в виду Северную Корею, говоря о «затишье перед бурей». Об этом он сказал в интервью Fox News.
Накануне после встречи с американскими военачальниками американский президент заявил о «затишье перед бурей». При этом тогда он отказался прояснить, что имел в виду.
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В интервью телеканалу Трамп отметил, что говорил о КНДР. «Мы не можем позволить этому продолжаться. Просто не можем», — сказал президент США, имея в виду развитие ядерной и ракетной программы Пхеньяна.
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