Польша решила отказаться от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов

Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда (МВФ) стоимостью 9,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны в субботу, передает Reuters.

"Мы уходим с кредитной линии в размере 9,2 млрд долларов от МВФ", - говорится в сообщении в официальном Twitter Министерства финансов страны.

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"Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил министр финансов Матеуш Моравецкий.

Ранее сообщалось, что МВФ назвал условия для получения Украиной пятого транша.