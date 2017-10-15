Польша решила отказаться от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов
09:43, 15 октября 2017Мир
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"Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил министр.
Основанием для такого шага стали сверхдоходы национального бюджета / flickr.com/photos/lplewnia
Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда (МВФ) стоимостью 9,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны в субботу, передает Reuters.
"Мы уходим с кредитной линии в размере 9,2 млрд долларов от МВФ", - говорится в сообщении в официальном Twitter Министерства финансов страны.
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"Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил министр финансов Матеуш Моравецкий.
Ранее сообщалось, что МВФ назвал условия для получения Украиной пятого транша.
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