Двадцать стран ЕС заявили о создании Европейской прокуратуры

20 стран Евросоюза в четверг, 12 октября, подтвердили намерение создать Европейскую прокуратуру (EPPO).

Среди них Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия. Сейчас эти же страны являются участниками одноименной программы углубленного сотрудничества, передает Deutsche Welle.

Целью Европрокуратуры будет расследование преступлений против финансовых интересов ЕС.

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"Создание Европейской прокуратуры является важным шагом для европейского сотрудничества в правоохранительной сфере, что поможет нам защитить деньги наших налогоплательщиков. Даже когда преступники действуют на международном уровне, мы отныне сможем привлечь их к ответственности", - заявил Урмас Реинсалу, министр юстиции Эстонии.

Речь идет в частности о таких преступлениях, как масштабное злоупотребление средствами фондов ЕС или махинации с возмещением НДС.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Европрокуратура должна была бы также заниматься и вопросами трансграничного терроризма.

Офис прокуратуры будет расположено в Люксембурге. Точная дата начала работы нового органа будет дополнительно объявлена Еврокомиссией, однако прокуратура приступит к выполнению обязанностей не раньше, чем через три года.