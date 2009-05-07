Лидер британских консерваторов дважды за год стал жертвой угонщиков
Кэмерон еле успел покритиковать премьера
|Дєвид Кемерон
Заядлый велосипедист Кэмерон, предпочитающий передвигаться по городу исключительно на двух колесах, был вынужден одолжить транспортное средство у своего коллеги по работе в парламенте Десмонда Суэйна, чтобы добраться до Вестминстерского дворца, где в полдень глава "тори" публично и жестко раскритиковал политику премьер-министра Гордона Брауна, потребовав назначить дату всеобщих выборов, сообщает РИА новости.
О пропаже велосипеда было заявлено в полицию.
Предыдущий велосипед у Кэмерона украли менее года назад в июле 2008 года рядом с супермаркетом, однако тогда его удалось найти и вернуть владельцу. Велосипед был обнаружен брошенным на улице недалеко от места пропажи без переднего колеса, но замок от него и велосипедный шлем лидера консерваторов остались нетронутыми.