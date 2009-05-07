Лидер британских консерваторов дважды за год стал жертвой угонщиков

Лидер британской оппозиционной Консервативной партии Дэвид Кэмерон второй раз за год стал жертвой велосипедных воров, передает телеканал "Скай ньюз". Последний раз лидер "тори" видел свой велосипед в среду 6 мая около семи утра пристегнутым к ограде его дома на западе Лондона. Через час транспортного средства на месте уже не оказалось.

Заядлый велосипедист Кэмерон, предпочитающий передвигаться по городу исключительно на двух колесах, был вынужден одолжить транспортное средство у своего коллеги по работе в парламенте Десмонда Суэйна, чтобы добраться до Вестминстерского дворца, где в полдень глава "тори" публично и жестко раскритиковал политику премьер-министра Гордона Брауна, потребовав назначить дату всеобщих выборов, сообщает РИА новости.

О пропаже велосипеда было заявлено в полицию.

Предыдущий велосипед у Кэмерона украли менее года назад в июле 2008 года рядом с супермаркетом, однако тогда его удалось найти и вернуть владельцу. Велосипед был обнаружен брошенным на улице недалеко от места пропажи без переднего колеса, но замок от него и велосипедный шлем лидера консерваторов остались нетронутыми.