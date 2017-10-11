ЕС остановил финансирование реформы юстиции в Молдове

Европейский Союз сократил финансирование реформы юстиции в Молдове. Заявление о том, что Брюссель не будет перечислять дополнительные средства Молдове для поддержки реформ в области юстиции, обнародованно в среду, 11 октября, на сайте миссии ЕС в Молдове, передает Deutsche Welle.

В заявлении отмечается, что ЕС внимательно следил за процессом реформ и отмечает, что власти Молдовы проявили недостаточную приверженность реформированию сектора правосудия в 2014 и 2015 годах. Отмечается, что при недостаточном распределении средств и персонала необходимые реформы не проводились и в результате этого "прогресса было недостаточно".

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"Власть Молдовы не выполнили условия ЕС для получения последнего финансового перевода в рамках программы реформы правосудия на сумму 28 миллионов евро", - отмечается в сообщении и указывается, что эта сумма не будет перечислена в государственный бюджет ЕС.

Отмечается, что ЕС приостановил бюджетную поддержку еще в четырех областях политики. Сроки выплат и суммы будут названы позже.

Глава представительства ЕС в Республике Молдова, посол Петер Михалко заявил, что, несмотря на эту ситуацию, ЕС продолжает "поддерживать молдаван, которые усердно работают ради лучшего будущего". "Мы сейчас размышляем над тем, как можем помочь гражданам (Молдовы - Ред.) в ближайшие годы. Мы хотим отдать приоритет проектам, которые непосредственно улучшают жизнь молдаван", - отметил Михалко.