Саакашвили приказал «достать из-под земли» организаторов мятежа

Президент Грузии Михаил Саакашвили приказал министру внутренних дел Вано Мерабишвили "достать из-под земли и наказать по закону" всех виновных в организации мятежа и подготовке военного переворота. Такое заявление было сделано во время доклада министра Президенту, который транслировался в прямом эфире местных телеканалов.

Также Сакашвили заявил, что произошедшее должно быть расследовано до конца, "один раз и навсегда, чтобы ни у кого не осталось иллюзий, что сейчас, или в будущем, в Грузии возможно осуществить подобное". По словам главы государства, это должно стать очевидным "и для задержанных, и для их зарубежных спонсоров".

Глава МВД доложил Президенту, что по факту мятежа на военной базе в Мухровани возбуждено уголовное дело, сообщает "Новости-Грузия", ситуация в военной части взята под контроль. "Участники мятежа задержаны, часть скрылась, поиск осуществляется при помощи вертолетов", - сообщил Мерабишвили.

Кроме того, Саакашвили раскритиковал Мерабишвили за излишний либерализм, подчеркнув, что министерство должно серьезнее относиться к деятельности бывших высокопоставленных военных.

Лента.ру