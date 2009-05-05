Россия отменяет Совет РФ-НАТО из-за «хамского демарша» Брюсселя

Североатлантический альянс не готов к возобновлению нормальных отношений с РФ, поэтому министерская встреча Совета Россия-НАТО не состоится, заявил ИТАР-ТАСС постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин. В то же время диалог на уровне послов будет продолжен.

В результате "хамского демарша альянса в отношении российских дипломатов" и "неадекватных действий" в плане учений в Грузии "я вынужден констатировать, что альянс не готов к возобновлению политического диалога с РФ", констатировал дипломат, подчеркнув, что "министерская встреча Совета Россия-НАТО в установленные сроки не состоится".

"Будем следить за развитием обстановки. Я намерен откровенно обсудить сложившуюся ситуацию на ближайшей посольской встрече Совета РФ-НАТО. Я готов хоть завтра и коллеги (послы 28 стран альянса - прим.ред.) об этом проинформированы", - заключил постпред Рогозин.

Напомним, что заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел планировалось на 19 мая. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отказался от поездки в Брюссель после того, как альянс объявил о выдворении двух дипломатов - старшего советника постпредства, руководителя политической секции Виктора Кочукова и атташе постпредства, ответственного секретаря российской миссии Василия Чижова - по обвинению в шпионаже.

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