Кремль хочет закрыть CNN и Голос Америки в отместку за RT и Sputnik

По данным газеты "Известия", в Совете Федерации предлагают уравнять количество американских СМИ в РФ с числом российских, работающих в США, передает Би-би-си. Этот шаг, пишет газета со ссылкой на свой источник в парламентских и дипломатических кругах, станет ответом на давление Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.

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Председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов подтвердил информацию о том, что такой сценарий рассматривается. Комиссия уже направила письма в Генпрокуратуру, МИД, Минюст и Роскомнадзор с тем, чтобы ведомства до 20 октября представили свои предложения ответных мер. На их основе и будет выработан зеркальный ответ на давление Вашингтона, пишут "Известия".

Сейчас в России, особенно в регионах, зарегистрировано существенно больше американских СМИ, чем российских - в США. Санкции, как отмечают источники "Известий" в парламентских кругах, могут коснуться таких СМИ, как "Свобода", "Голос Америки", CNN, а также ряда информационных агентств и газет.

Особое внимание разработчики обращают на американские медиа, работающие в российских регионах, в частности, на многочисленные проекты "Свободы", спонсируемой Госдепартаментом США. Например, в оккупированном Крыму недавно был запущен проект Радио Свободы "Крым. Реалии". Также на территории России работают представительства таких крупных американских газет, как Washington Post и New York Times.

Как сообщал УНИАН, Twitter закрыл 200 аккаунтов, связанных с Россией.