Twitter закрыл 200 аккаунтов, связанных с Россией

Компания Twitter выявила более 200 фейковых аккаунтов, связанных с Россией, и временно закрыла их. 22 аккаунта существовали одновременно и в Facebook, пишет Радио Свобода.

О распространении Россией фальшивых новостей, использование фейковых аккаунтов и интернет-ботов во время президентской кампании 2016 года в США представители Twitter рассказывали на закрытых слушаниях в сенатском Комитете по разведке 28 сентября.

Участники слушаний также отметили, что телеканал Russia Today уплатил в 2016 году 274 тысячи долларов за размещение в Twitter более 1800 сообщений.

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По мнению члена сенатского Комитета по разведке республиканца Джеймса Ланкфорда, именно российские «фабрики троллей» в сентябре 2017 года из-за кампании в Twitter помогли повысить напряжение в обществе, вызванных нежеланием многих профессиональных футболистов вставать при исполнении государственного гимна США. Таким образом, игроки протестуют против, по их мнению, предвзятого отношения полиции к афроамериканцам.

Эта история оказалась в последние дни в центре внимания американской прессы после того, как президент Трамп призвал владельцев футбольных команд освободить игроков, проявляющих неуважение к американскому флагу.