Столицу Дании выбрали для проведения всемирного гей-парада в 2021 году

Следующий всемирный прайд-парад (WorldPride) пройдет в столице Дании в 2021 году, участие в котором могут принять около полумиллиона человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.dk.

Решение о проведении гей-парада в Копенгагене было принято во время голосования организаторов фестиваля InterPride.

Результаты этого голосования были обнародованы организацией Happy Copenhagen, ответственным за заявку на проведение мероприятия в скандинавской стране.

Организаторы ожидают, что ради участия в этом мероприятии в город приедут до 500 000 человек со всего мира.

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Фестиваль WorldPride - это событие, которое длится десять дней.

Заявка на проведение мероприятия в Копенгагене, которая была представлена в 2015 году, стоил 94 миллиона крон (13 миллионов евро), и была профинансирована за счет взносов региональной администрации столицы и нескольких местных муниципалитетов, в том числе шведского города Мальме.

Отметим, что первый Всемирный прайд-парад прошел в Риме в 2000 году.