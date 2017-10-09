ПАСЕ сегодня начнет избрание нового президента вместо друга России Аграмунта

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня в рамках осенней сессии, которая будет заседать 9-13 октября в Страсбурге, начнет избрание нового президента. Об этом говорится в сообщении ассамблеи в Twitter.

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"Напоминание, что ПАСЕ начнет избрание нового президента сегодня после отставки Педро Аграмунта", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, в марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет. 28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи. 28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении Аграмунта из своего состава. После этого обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, исполнял вице-президент, народный депутат Украины Георгий Логвинский.

6 октября стало известно, что Аграмунт написал заявление об отставке. После этого обязанности президента ПАСЕ исполняет старейший вице-президент ассамблеи, сэр Роджер Гейл.