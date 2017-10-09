Путин разрешил иностранцам воевать в рядах ВС РФ за границей

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцам разрешено принимать участие в силовых операциях ВС РФ за пределами России.

Соответствующий документ обнародован на российском официальном портале правовой информации.

«Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации», – говорится в указе.

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Как отмечает Радио Свобода, иностранцы могут служить в российской армии с 2003 года, но только по контракту и только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и не имеют права занимать офицерских должностей.

С сентября 2015 года Россия официально участвует в военной операции в Сирии. Российское Минобороны не уточняло, отправлялись ли туда контрактники-иностранцы.