Два года кампании РФ в Сирии: Москве не удалось изменить позицию Запада по Украине

Два года назад началась сирийская кампания, которая, как пишут "Ведомости", помогла Кремлю решить ряд тактических вопросов внешней и внутренней политики.

Москве удалось навязать взаимодействие Западу, спасти режим Башара Асада от краха, убедить россиян в возвращении статуса великой державы и повысить боеготовность армии и флота, обучая их в реальной боевой обстановке.

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Из минусов кампании издание отмечает то, что Россия не смогла вернуться к полноценному сотрудничеству с Западом и разрешить противоречия между участниками внутрисирийского конфликта.

"Помогая режиму Башара Асада, Россия частично вернулась в премьер-лигу мировой политики. Запад вынужден был расширить диалог с Кремлем, существенно сократившийся после присоединения Крыма и помощи сепаратистам Донбасса", - комментирует эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

"Армия и флот применили в боевых условиях высокоточное оружие и новейшее военное снаряжение. Предприятия ВПК получили дополнительные заказы на производство боеприпасов и техники. Телевидение убедило большинство населения, что Россия ведет маленькую победоносную войну и в одиночку противостоит исламистам и Западу", - отмечает востоковед Леонид Исаев.

"Сирийский конфликт далек от урегулирования. Асад считает себя победителем, и его все труднее принудить к диалогу с оппозицией. Высока вероятность нового обострения гражданской войны и конфликта внешних участников урегулирования", - заключает Исаев.

Тактические успехи российского руководства в Сирии не решили стратегической задачи, считает Фролов. Выигрыш Асада и сохранение его у власти не означают победы России, так как Москве не удалось разменять сирийскую кампанию на смягчение санкций или изменение позиции Запада по Украине.