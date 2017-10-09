США приостановили выдачу виз в Турции из-за ареста сотрудника дипмиссии

США приостановили выдачу неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Об этом сообщило посольство страны в Анкаре в своем твиттере.

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«Последние события заставили правительство США пересмотреть приверженность правительство Турции к обеспечению безопасности объектов и персонала американской дипмиссии. Чтобы минимизировать количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции», — говорится в сообщении.

Такой шаг связан с тем, что на прошлой неделе был арестован сотрудник американского генконсульства в Стамбуле. Как отмечает Reuters, его подозревают в связях с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации путча летом прошлого года.

Агентство добавляет, что турецкое посольство в Вашингтоне также приостановило выдачу неиммиграционных виз в США, опубликовав практически идентичное сообщение.