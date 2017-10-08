В Латвии во время ралли разбился вертолет, есть погибшие

В Латвии во время ралли "Лиепая" разбился гражданский вертолет, сообщает LETA со ссылкой на представителя RA Events Яниса Унбедахтса.

По его словам, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка, пишет 112.ua.

Как отметили изданию в полиции, инцидент произошел около 13:25 по местному времени. На борту вертолета находились четыре человека, они получили ранения разной степени тяжести.

Читайте такжеВ США мужчина погиб, выпав из вертолета в океан

Позже местные власти сообщили изданию, что один из пострадавших умер.

Ранее отмечалось, что в Латвию прибыли 65 из 123 предусмотренных боевых разведывательных гусеничных бронемашин из Великобритании.