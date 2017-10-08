В Латвии во время ралли разбился вертолет, есть погибшие
15:40, 08 октября 2017Мир
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На борту вертолета находились четыре человека, они получили ранения разной степени тяжести.
Иллюстрация / REUTERS
В Латвии во время ралли "Лиепая" разбился гражданский вертолет, сообщает LETA со ссылкой на представителя RA Events Яниса Унбедахтса.
По его словам, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка, пишет 112.ua.
Как отметили изданию в полиции, инцидент произошел около 13:25 по местному времени. На борту вертолета находились четыре человека, они получили ранения разной степени тяжести.
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Позже местные власти сообщили изданию, что один из пострадавших умер.
Ранее отмечалось, что в Латвию прибыли 65 из 123 предусмотренных боевых разведывательных гусеничных бронемашин из Великобритании.
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