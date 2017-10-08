Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) получили от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин в рамках подписанного три года назад соглашения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное новостное агентство LETA, которое ссылается на министерство обороны республики.

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Отмечается, что проект механизации пехотной бригады сухопутных сил НВС разделен на несколько этапов. В его рамках в целом планируется поставить 123 единицы подержанной бронетехники из Великобритании. Первые бронемашины были доставлены в республику в 2015 году.

Соглашение о закупке 123 подержанных бронетранспортеров у Великобритании, которые будут доставлены до 2020 года, Латвия подписала в 2014 году.