В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали более 20 человек

В Турции на трассе между курортами Анталья и Кемер перевернулся пассажирский автобус, пострадали более 20 человек. Об этом сообщает издание Hurriyet.

На момент аварии в автобусе находилось 26 человек, автобус следовал в город Белек и при выезде из тоннеля перевернулся. Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на дипломата консульства в Анталье, 11 из 26 пассажиров являются гражданами России.

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"Они все испытали шок, синяки, ушибы, травмы получили. По последней информации, все, кроме одного, получили помощь амбулаторно, один человек получил более серьезную травму и был госпитализирован. Как ожидается, сегодня его выпишут", - сказал дипломат.

По словам водителя, он не справился с управлением из-за дождя.

На данный момент Министерство иностранных дел выясняет информацию о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших в ДТП в турецкой провинции Анталия. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

«Консул выясняет, не пострадали ли украинцы в ДТП в Анталии. Экстренная связь +90 539 550 98 98", - заявили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в результате столкновения автомобилей погиб трехлетний ребенок. На автодороге при въезде в пгт Буча нетрезвый водитель с женщиной-пассажиром на автомобиле "ВАЗ", пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством Renault Kangoo.