Трамп и Тиллерсон раздражали друг друга спорами - СМИ

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон был на грани отставки после споров с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники в администрации и дипломатических кругах. Мол, их отношения достигли «нового минимума».

Имея кардинально разные характеры, Тиллерсон и Трамп раздражали друг друга спорами.

По информации телеканала, Тиллерсон в разговоре с друзьями сказал, что планирует остаться на своем посту около года – на протяжении некоего психологического термина, который позволил бы, по его мнению, уйти с должности с достоинством. Раздражение от общения с главой Белого дома, а также разочарование в политике, избранной официальным Вашингтоном, заставили его сомневаться в решении.

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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию, распространенную ранее СМИ, о якобы утраченном доверии к главе Государственного департамента США Рексу Тиллерсону, что могло послужить причиной для отставки госсекретаря.

"Это были фейковые новости. Это была вполне фальшивая история ... Она была придумана. Она была придумана NBC", - прокомментировал американский президент.

Трамп подчеркнул, что имеет высокий уровень доверия к главе Госдепартамента США.

"Имею полную уверенность в Рексе. Я ему полностью доверяю", - отметил Трамп.

Раньше Рекс Тиллерсон опроверг информацию о своем уходе с поста госсекретаря США.

"Я никуда не ухожу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как долго собирается оставаться на своем посту. - Пока позволяет президент".

Также его спросили об отношениях с президентом Дональдом Трампом, на что госсекретарь сказал, что отношения у них "хорошие".

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон все больше выражает разочарование администрацией Трампа и, возможно, рассматривает вопрос о своей отставке.