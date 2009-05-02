Королева Елизавета ІІ получила материальную помощь от ЕС

Королева Великобритании Елизавета ІІ получила материальную помощь от Европейского союза, передает 5 канал.

В прошлом году из аграрного бюджета ЕС ей выделили 530 тысяч евро в поддержку королевских ферм и лесов. Не отстают от королевы-матери и другие венценосные особы: старший сын Елизаветы - Чарльз принц Уэльский - получил 180 тысяч евро, а герцог Вестминстерский - 540 тысяч евро. Аграрный бюджет Евросоюза составляет 55 миллиардов: крупнейшие суммы из него получают королевские лица и транснациональные компании.