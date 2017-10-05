Референдум о независимости в Каталонии: испанская пресса пишет о причастности России

Испанская пресса пишет, что распространять сообщения о выборах в Каталонии помогали сотни российских интернет-троллей. Этот факт уже расследует испанская полиция, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, официальный Мадрид, и страны ЕС признали референдум в Каталонии незаконным. На что председатель тамошнего правительства Карлес Пучдемон напомнил, по меньшей мере, 2 миллиона каталонцев с разочарованием смотрят на монарха и испанское правительство, политику которого считают катастрофической.