Референдум о независимости в Каталонии: испанская пресса пишет о причастности России
11:38, 05 октября 2017Мир
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Официальный Мадрид, и страны ЕС признали референдум в Каталонии незаконным.
Иллюстрация REUTERS
Испанская пресса пишет, что распространять сообщения о выборах в Каталонии помогали сотни российских интернет-троллей. Этот факт уже расследует испанская полиция, говорится в сюжете ТСН.
Испанская пресса пишет, что Россия причастна к каталонскому референдуму
Как сообщал УНИАН, официальный Мадрид, и страны ЕС признали референдум в Каталонии незаконным. На что председатель тамошнего правительства Карлес Пучдемон напомнил, по меньшей мере, 2 миллиона каталонцев с разочарованием смотрят на монарха и испанское правительство, политику которого считают катастрофической.
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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии