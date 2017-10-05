Глава Каталонии упрекнул короля Испании в "игнорировании миллионов каталонцев"

Глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон обвинил короля Испании Фелипе VI в «намеренном игнорировании миллионов каталонцев». Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

В своем обращении Пучдемон упрекнул испанского короля за то, что тот принял позицию правительства страны.

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«Этот момент требует посредничества», — отметил он.

Ранее Карлес Пучдемон заявил, что провозгласит независимость автономии в ближайшие дни. При этом замглавы МИД России Алексей Мешков сказал, что в Москве хотят, чтобы Испания оставалась единым государством.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным правительства, 90% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании.