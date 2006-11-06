Милиция в Бишкеке перешла на сторону оппозиции

Сотрудники милиции, охранявшие дом правительства в Бишкеке, сняли оцепление, а затем покинули площадь, где со 2 ноября проводит митинги киргизская оппозиция, сообщает РИА Новости.

При этом один из милиционеров поднялся на трибуну и заявил, что "они с народом". В то же время, митингующие, по данным агентства, пока не приближаются к ограде правительственного здания, хотя оцепление вокруг него фактически снято.

О том, что группа офицеров киргизской милиции перешла на сторону митингующих, сообщает и ИА "Фергана.Ру". В то же время, агентство отмечает, что нарушено только внешнее оцепление вокруг дома правительства. Один из офицеров, стоящий во внутреннем оцеплении, заявил корреспонденту "Ферганы", что у них есть автоматы и боевые патроны, и "если что - они будут стрелять".

В свою очередь, электронное издание "Тазар" сообщает, что оцепление вокруг дома правительства, "было изменено: милиционеры расступились перед ограждением, но остались по флангам и по периметру". За ограждением, по данным издания, стоят бойцы Национальной гвардии и внутренних войск с саперными лопатками. Сообщается также, что к правительственному зданию подогнали пожарную машину с брандспойтом.

Напомним, что представители оппозиционных движений Киргизии требуют отставки президента и правительства республики, а также проведения конституционной реформы, которая введет в Киргизии парламентско-президентскую форму правления.

Проект конституции, который глава республики Курманбек Бакиев внес в парламент 6 ноября, оппозиция отвергла, назвав его "суперпрезидентским" и пообещав в ближайшие дни представить свой вариант реформы.

Лента.ру