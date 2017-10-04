В Кремле отреагировали на видео ИГИЛ с пленными россиянами

В Кремле заявили, что озаботятся судьбой двух россиян, попавших в плен в Сирии если подтвердится их российское гражданство, но в любом случае намерены продолжить борьбу за территориальную целостность этой страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается, возможно, двух граждан России, военнослужащих, я предлагаю ориентироваться, конечно, в первую очередь, на соответствующее заявление министерства обороны. Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами России», - сказал Песков, комментируя информацию о якобы захвате россиян террористами в САР.

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При этом отвечая на вопрос, о том, что представители «войска Донского» опознали одного из захваченных в Сирии граждан, Песков сообщил, что видел такие сообщения в СМИ, однако, по его словам, это «вряд ли можно воспринимать как официальную информацию».

«Поэтому, конечно, нужно представить более заслуживающее доверия подтверждение этому. Но, еще раз повторяю, эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами», - сказал он.

По его словам, российские спецслужбы занимаются данным вопросом и будут использовать все возможности для установления их гражданства.

«Кремль не имеет возможности заниматься их судьбой, но, безусловно, соответствующие российские службы, конечно же, будут использовать все возможности для установления их гражданства», - подчеркнул Песков.

В тоже время, он подчеркнул, что Россия продолжит прилагать усилия в русле борьбы с терроризмом и поддержки государственной целостности Сирии.

«Я не стал бы говорить о том, насколько незаменима эта роль (России). Но то, что Россия является активной участницей всех основных процессов, которые проходят на Ближнем востоке и на Среднем востоке, это однозначно. Вы знаете, что Россия активно вовлечена в процесс сирийского урегулирования, и, безусловно, в русле борьбы с терроризмом и поддержки государственной целостности Сирийской арабской республики эти усилия России будут продолжаться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, близкое к террористической организации «Исламское государство» агентство Amaq распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен двое российских солдат. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. На записи, которую публикует телеграм-канал Directorate 4, присутствуют двое мужчин, один из которых говорит, что его зовут Роман Васильевич Заболотный, 1979 года рождения. Он также назвал имя сидящего с ним рядом человека — Григорий Михайлович Сурканов, 1978 года рождения.

О службе в ВС РФ на записи мужчины не говорят. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.