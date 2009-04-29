Депутат: Румыния проводит экспансионистскую политику

Депутат от Партии регионов, член Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Виктор ТИХОНОВ убежден, что ПАСЕ должна призвать Румынию определиться с позицией относительно использования ее символики в Молдове во время акций протеста оппозиции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом В.ТИХОНОВ заявил сегодня во время дебатов по срочной процедуре относительно ситуации в Молдове.

“Предлагаю внести предложение Румынии четко определить свою позицию относительно использования ее символики во время беспорядков в Молдове”, - сказал он.

Депутат отметил, что в последнее время Румыния проводит экспансионистскую политику не только в отношении Молдовы, но и в отношении Украины, что чувствуются ее попытки усилить свое присутствие и влияние в юго-западных областях Украины.

В.ТИХОНОВ также выразил убеждение, что именно румынский фактор в свое время вынудил Приднестровье объявить независимость.

В связи с этим депутат подчеркнул необходимость предупредить возможный рост напряженности вокруг Молдовы.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 5 апреля этого года в Кишиневе состоялись массовые акции протеста, которые завершились столкновениями с полицией. Манифестанты проводили свои акции под флагами Румынии, после чего Президент страны Владимир ВОРОНИН обвинил Румынию во вмешательстве во внутренние дела страны и содействии государственному перевороту.