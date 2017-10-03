Роман на британской атомной подлодке завершился отставкой капитана

В Британии капитана атомной подводной лодки отстранили от командования, когда стало известно о его якобы имевшем место романе с одним из членов экипажа, сообщает Би-би-си. В отношении офицера королевского флота проводится расследование. Его подозревают в связи с женщиной, которая находилась в его подчинении.

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Как стало известно Би-би-си, служебное расследование начато в отношении капитана субмарины "Виджилэнт" (HMS Vigilant). "Виджилэнт" является субмариной класса "Вэнгард" (Vanguard). Она базируется на военно-морской базе "Клайд" в области Аргайл-энд-Бьют в Шотландии. Это одна из четырех атомных подводных лодок Британии, вооруженных баллистическими ядерными ракетами Trident.

Запрет на службу женщин на подводных лодках был отменен лишь в 2011 году. С того времени несколько десятков женщин прошли подготовку для службы на подводных лодках королевского флота.

В британском флоте действует так называемый "запрет на прикосновения", который подразумевает недопустимость романтических отношений между членами команды. При этом руководство флота занимает особо жесткую позицию в случаях, когда в скандале оказываются замешаны представители офицерского состава.

В 2014 году первая женщина-капитан военного корабля "Портланд" (HMS Portland) была отстранена от командования судном, после того как стало известно о ее отношениях с одним из членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, в июле британский эсминец Duncan прибыл в Одессу в составе постоянной военно-морской группы НАТО №2 для участия в учениях. Командир эсминца - капитан 2-го ранга Элеонор Стек. Всего в команде военного корабля Duncan более 20 женщин.