В Одессе украинские и британские моряки провели учения на борту эсминца из группы НАТО

В Одессе украинские и британские военные моряки провели совместные занятия на борту эсминца Duncan. Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, сегодня, 25 июля, украинские и британские военные моряки провели совместные занятия на борту указанного эсминца, прибывшего накануне в Одесский морской порт в составе постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2).

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Корабли SNMG2 - эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim - до 27 июля будут находиться в порту Одессы.

«Совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля и по проведению досмотровых операций - один из элементов программы пребывания», - отметили в пресс-центре.

Во время занятий состоялись обмен опытом, ознакомление с алгоритмом действий, экипировкой коллег, непосредственная отработка конкретных элементов. Обе стороны отметили большую пользу совместных занятий с точки зрения совершенствования знаний и навыков, достижения совместимости.

Эсминцем Duncan командует капитан 2-го ранга Элеонор Стек. Она родом из Глазго, по первому образованию историк и социальный антрополог. В королевском флоте служит с 2000 года. Она замужем, воспитывает троих детей. Всего в команде военного корабля Duncan более 20 женщин.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Одессу прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Dunkan и фрегат ВМС Турции Yildirim.