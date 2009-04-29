Газпром в прошлом году «рубил» по 2 миллиарда в день

Чистая прибыль "Газпрома" в 2008 году составила 771,38 миллиарда рублей. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром» за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, опубликованном российским газовым монополистом.

Выходит, что (без учета выходных и праздничных дней) газовый концерн в прошлом году получал чистой прибыли более 2 миллиардов рублей в день. Для сравнения в отчете приводится чистая прибыль "Газпрома" по итогам 2007 года - 694,98 миллиарда рублей.

Не менее интересны и другие данные, содержащиеся в отчете. Так за 2008 год чистая выручка Газпрома от продажи газа увеличилась на 738 698 млн. руб., или на 48% по сравнению с 2007 г., и составила 2 266 401 млн. руб., что, как отмечается в отчете компании, «в основном, было вызвано увеличением реализованных объемов газа в Европу и другие страны, ростом цен по продажам газа во всех географических сегментах».

А рост продаж газа в страны бывшего Советского Союза на 101 673 млн. руб., или на 40% , и соответственно чистой выручки до 356 514 млн. руб. от, в компании объясняют исключительно «ростом средних расчетных цен по данному сегменту».