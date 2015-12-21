Харрисон Форд за съемки в "Звездных войнах" получит $34 миллиона

Его заработок будет складываться из гонорара (25 миллионов) и процента со сборов фильма (примерно 9 миллионов).

Гонорар других актеров из оригинальной трилогии — Кэрри Фишер и Марка Хэмилла — составляет 1,5 миллиона долларов (плюс процент с проката). Создатели ленты объяснили такую разницу тем, что герой Форда — ключевой персонаж картины, связующее звено между старым и новым поколением.

Читайте такжеНовые "Звездные войны" за сутки проката собрали четверть миллиарда долларов«Кэрри и Марк были прекрасны, но фильм мог бы обойтись и без них, а вот о Харрисоне такого не скажешь», — отметили в Disney.

Новички франшизы — Джон Бойега и Дейзи Ридли — заработали по 450 тысяч долларов, передает Lenta.ru.

Издание уточняет, что режиссер новых «Звездных войн» Джей Джей Абрамс получит больше актеров — вместе с процентом от кассовых сборов его заработок составит примерно 60 миллионов долларов.

Бюджет фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» — 200 миллионов долларов. Картина уже полностью окупила затраты на производство, собрав 238 миллионов в домашнем прокате и 517 — в мировом. При этом предпродажа билетов принесла создателям более 100 миллионов долларов. По мнению аналитиков, кассовые сборы ленты могут достичь двух миллиардов, что поднимет ее на третью строчку списка самых прибыльных фильмов (на первых двух — «Аватар» и «Титаник»). Более точную оценку можно будет дать после выхода «Звездных войн» в Китае 9 января 2016 года.

Седьмой эпизод «Звездных войн» открыл новую трилогию-сиквел. Следующий фильм выпустят в 2017 году, третий — в 2019-м. Восьмой эпизод пока не получил названия. Режиссером назначен Райан Джонсон («Петля времени», «Во все тяжкие»). Предполагается, что в проект вернутся исполнители главных ролей в седьмой картине — Джон Бойега и Дейзи Ридли.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. Состоит из оригинальной трилогии (1977-1983) и трилогии-приквела (1999-2005).