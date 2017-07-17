Опубликован второй трейлер фильма "Бегущий по лезвию-2049" с Гослингом (видео)
17:06, 17 июля 2017Мир
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Создатели одного из самых ожидаемых фильмов года показали второй трейлер.
Украинские зрители смогут увидеть фильм в сентябре / Кадр из видео на YouTube-канале Warner Bros. Pictures
В сети появился второй трейлер фильма Дени Вильнева "Бегущий по лезвию-2049". Роли в фильме исполнили Райан Гослинг, Джаред Лето и Харрисон Форд.
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В украинский прокат фильм выйдет 7 сентября. Он является продолжением фильма "Бегущий по лезвию", выпущенного Ридли Скоттом в 1980 году. Главную роль исполнил Форд, а в основу сюжета лег роман Филипа Дика "Снятся ли андроидам электроовцы". Фильм Скотта провалился в прокате, но впоследствии получил статус культового.
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