Опубликован второй трейлер фильма "Бегущий по лезвию-2049" с Гослингом (видео)

В сети появился второй трейлер фильма Дени Вильнева "Бегущий по лезвию-2049". Роли в фильме исполнили Райан Гослинг, Джаред Лето и Харрисон Форд.

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В украинский прокат фильм выйдет 7 сентября. Он является продолжением фильма "Бегущий по лезвию", выпущенного Ридли Скоттом в 1980 году. Главную роль исполнил Форд, а в основу сюжета лег роман Филипа Дика "Снятся ли андроидам электроовцы". Фильм Скотта провалился в прокате, но впоследствии получил статус культового.