ВОЗ определила разработчиков вакцины против свиного гриппа
Остальные облизываются на рынки сбыта
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила Sanofi Pasteur разработать вакцину против свиного гриппа.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на сообщение для прессы от группы Sanofi Pasteur, которая является мировым лидером в производстве вакцин.
В сообщении отмечается, что Sanofi Pasteur готова “создать вакцину для защиты против нового вируса A/H1N1, определенного ВОЗ”.
Швейцарская лаборатория Novartis также сообщила о том, что с ней контактировали представители ВОЗ по вопросу создания новой вакцины.
Еще одна швейцарская группа – Roche, которая производит один из двух рекомендуемых к использованию против свиного гриппа препаратов Tamiflu, - сообщила, что готова поставить на рынок 3 млн. доз.
Британская GlaxoSmithKline, производитель второго рекомендуемого на сегодня препарата Relenza, поставила 100 тысяч упаковок мексиканской власти, и рассматривает возможность увеличить производство.
Оба препарата были разработаны для борьбы с птичьим гриппом. На сегодняшний день нет вакцины против свиного гриппа, вспышка которого была зарегистрирована в Мексике.
Как сообщал УНИАН, ранее представитель Sanofi Pasteur заявил, что создание новой вакцины может занять от 4-х месяцев.