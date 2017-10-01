Референдум о независимости Каталонии: возле избирательных участков огромные очереди (фоторепортаж)

В Барселоне люди начали собираться возле избирательных участков, чтобы проголосовать на референдуме о независимости Каталонии, сообщает Reuters.

Люди хотят проголосовать вопреки позиции центральных властей Испании и начали собираться еще до начала голосования.

"Я встала рано, потому что моя страна нуждается во мне. Мы не знаем, что произойдет, но мы должны быть здесь", - сказала журналистам 65-летняя женщина, пришедшая к избирательному участку. Так, возле одного из участков уже сформировалась очередь в 100 человек.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Испании не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков, где 1 октября должно состояться голосование о независимости Каталонии. Инцидент произошел в здании школы в городе Манльеу, где находится избирательный участок. По сообщению издания, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате этого по меньшей мере четыре человека получили ранения в грудь и шею.