Референдум о независимости Каталонии: возле избирательных участков огромные очереди (фоторепортаж)

09:37, 01 октября 2017
Мир
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Люди хотят проголосовать вопреки позиции центральных властей Испании.

В Барселоне люди начали собираться возле избирательных участков, чтобы проголосовать на референдуме о независимости Каталонии, сообщает Reuters.

Люди хотят проголосовать вопреки позиции центральных властей Испании и начали собираться еще до начала голосования.

"Я встала рано, потому что моя страна нуждается во мне. Мы не знаем, что произойдет, но мы должны быть здесь", - сказала журналистам 65-летняя женщина, пришедшая к избирательному участку. Так, возле одного из участков уже сформировалась очередь в 100 человек.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Испании не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков, где 1 октября должно состояться голосование о независимости Каталонии. Инцидент произошел в здании школы в городе Манльеу, где находится избирательный участок. По сообщению издания, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате этого по меньшей мере четыре человека получили ранения в грудь и шею.

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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
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