В сети появились фото с места крушения самолета в Конго с украинцами на борту

10:32, 01 октября 2017
Мир
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По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта.

По данным местных СМИ, на борту разбившегося самолета могли быть трое украинцев / twitter.com/AirCrashMayday

В сети появились фотографии с места крушения военного грузового самолета в столице Конго Киншасе, в результате которого возможно погибли украинцы. Они были опубликованы в Twitter Air Disasters‏.

"Крушение "Антова" Ан-12 в Конго", - подписаны снимки.

Как сообщает Actualite.cd, грузовой самолет вылетел с Бунии, с тремя украинскими членами экипажа и пятью солдатами.

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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ на борту разбившегося самолета могли быть трое украинцев. Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа

По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили. Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней протяженности.

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