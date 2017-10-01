В сети появились фото с места крушения самолета в Конго с украинцами на борту

В сети появились фотографии с места крушения военного грузового самолета в столице Конго Киншасе, в результате которого возможно погибли украинцы. Они были опубликованы в Twitter Air Disasters‏.

"Крушение "Антова" Ан-12 в Конго", - подписаны снимки.

Как сообщает Actualite.cd, грузовой самолет вылетел с Бунии, с тремя украинскими членами экипажа и пятью солдатами.

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#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l'avion militaire ce matin à Kinshasa... À vomir #SociétéMaladepic.twitter.com/AwXKWIkExr — Dunia Kongo Media (@DuniaKongoMedia) September 30, 2017

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ на борту разбившегося самолета могли быть трое украинцев. Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа

По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили. Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней протяженности.