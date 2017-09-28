Южная Корея ожидает провокации от КНДР в связи с годовщиной основания компартии

Южная Корея ожидает в середине октября провокации от КНДР в связи с годовщиной основания своей коммунистической партии. Об этом сообщает Reuters.

В Сеуле считают, что активных действий от Пхеньяна ожидать с 10 по 18 октября.

Сообщается также о рисках несчастных случаев, которые могут привести к разжиганию конфликта.

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"Президент США говорит о военных и дипломатических вариантах, но Южная Корея не может снова пройти через войну", - заявили в правящей Демократической партии Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что военное вмешательство не является первым вариантом, который рассматривает Вашингтон.

"Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы, - ред.), не лучший вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным, я говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам придется, мы его примем", - пояснил Трамп.