Пхеньян: США объявили Северной Корее войну

МИД КНДР заявил, что США объявили Северной Корее войну. В связи с этим Пхеньян имеет право сбивать американские стратегические бомбардировщики, говорится в заявлении, передает CNBC.

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"Мы имеем право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи," - утверждает внешнеполитическое ведоство КНДР. Глава МИД Северной Кореи допустил, что это будет контрмерой на действия Вашингтона.

Как сообщал УНИАН, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "ракетным человеком" и пригрозил полностью уничтожить Северную Корею.