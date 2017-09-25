Франция и Германия продолжат укреплять сотрудничество после победы Меркель на выборах - Макрон

Франция и Германия намерены и впредь развивать сотрудничество, которое отвечает интересам обеих стран и Евросоюза. Об этом написал в понедельник в своем Твиттере французский президент Эммануэль Макрон.

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"Я позвонил Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее. Мы решительно продолжим развивать наше сотрудничество, которое является ключевым для Евросоюза и для наших стран", - написал французский президент.

Как сообщал УНИАН, в Германии в воскресенье состоялись выборы в Бундестаг. Согласно данным экзитполов, "ХДС/ХСС" набирает 32,25%, СДПГ - 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5%. В связи с этим действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности сформировать новое правительство Германии.