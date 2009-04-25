Молдавия просит ЕС срочно ввести для ее граждан безвизовый режим

Молдавия настоятельно просит Европейский союз в срочном порядке ввести для ее граждан безвизовый режим.

Об этом сообщил сегодня президент Молдавии Владимир Воронин по итогам встречи с генеральным секретарем совета Европейского союза, Верховным представителем ЕС по внешней политике и общей безопасности Хавьером Соланой.

В.Воронин отметил, что власти Молдавии просят Евросоюз в срочном порядке обсудить проблему предоставления режима свободного передвижения молдавских граждан в страны ЕС. Глава молдавского государства высказался за немедленное начало переговоров по новому соглашению между Молдавией и ЕС.

В свою очередь, Х.Солана сказал, что Евросоюз понимает, что визовый режим - важный аспект для Молдавии, и ЕС изучит возможности улучшения положения дел в этой области.

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