Трамп считает фальшивкой влияние России с помощью рекламы в Facebook

04:16, 23 сентября 2017
Мир
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Трамп отметил, что наибольшее влияние на американские выборы оказали "фейковые медиа".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал фальшивкой информацию о рекламе в Facebook, с помощью которой Россия якобы пыталась влиять на ситуацию в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Фальшивки о России продолжаются, теперь речь идет о рекламе в Facebook... А как насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения прессы на пользу нечестной Хиллари (Клинтон)?" - написал американский президент.

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Трамп также добавил, что наибольшее влияние на американские выборы оказали "фейковые медиа", которые "кричали" Клинтон. "Кроме того, она была плохим кандидатом", - сказал президент США.

Напомним, основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в первый день после декретного отпуска выступил с заявлением относительно возможного вмешательства России в выборы в США. Цукерберг отметил, что Facebook не сможет предотвратить все попытки каких-то правительств вмешаться в выборы других стран, но социальная сеть может усложнить задачу злоумышленникам. Основатель Facebook назвал шаги, которые сделает соцсеть для того, чтобы обеспечить честность выборов.

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Теги: #влияние России на Трампа#вмешательство в выборы#реклама в Facebook