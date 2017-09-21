В Барселоне начались протесты после задержания каталонских чиновников

Тысячи людей вышли на улицы испанской Каталонии. Это произошло после того, как в среду полиция задержала 14 чиновников правительства Каталонии и провела обыск министерств регионального правительства в Барселоне за подготовку запрещенного Мадридом референдума о независимости, пишет Радио Свобода.

Премьер Испании Мариано Рахой 20 сентября заявил, что его правительство намерено помешать проведению референдума.

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«В мире нет демократической страны, которая бы поддержала то, что планируют эти люди», – сказал он, призвав главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона соблюдать закон и отказаться от сепаратистских намерений.

Кроме того, 20 сентября Министерство финансов Испании заявило, что вводит более широкий контроль над финансами правительства Каталонии, чтобы предотвратить затратам средств на проведение референдума.

Пучдемон назвал операцию полиции незаконной и обвинил центральное правительство в Мадриде в фактическом прекращении автономии региона и введении чрезвычайного положения.

Испанское правительство считает, что голосование, запланированное на 1 октября, является незаконным, а Конституционный суд приостановил закон о референдуме, принятый каталонским парламентом.

Лидер испанского региона Каталония заявил, что будет настаивать на планах провести 1 октября референдум о независимости от Испании, несмотря на объявление таких действий незаконными со стороны центрального правительства и судов.