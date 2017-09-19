Опубликовано видео последствий случайного пуска ракет с вертолета Ка-52 на российском полигоне
На видео с места инцидента видны поврежденные авто и воронки.
В сети появилось видео с места удара ракет, запущенных с вертолета Ка-52 на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом.
Запись, на которой видны поврежденные авто и воронки, на своей Facebook-странице опубликовала команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованиями военных конфликтов.
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"По сравнению с видео момента удара на видео его последствий отсутствует стоявший рядом джип и присутствуют два микроавтобуса. Это говорит о том, что между двумя видео прошло некоторое время, и пострадавших (которых, по данным справки, было трое) могли успеть эвакуировать", - говорится в сообщении экспертов.
Ранее СМИ опубликовали видео удара Ка-52 по площадке с автомобилями, позднее появилось видео из кабины вертолета.
По данным СМИ, во время белорусско-российских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок.
Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне, но не на "Западе-2017". При этом попадание в людей в российском оборонном ведомстве отрицают.