Скандал в Женеве: представители ЕС устроили демарш Ахмадинижаду

Серьезный скандал произошел на международной конференции по борьбе с расизмом, которая открылась в Женеве.

Представители Европейского союза покинули зал заседаний во время выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинижада.

Иранский лидер вновь назвал Израиль "расистским государством"

Во время выступления Ахмадинижада три человека в клоунских париках пытались устроить акцию протеста - их удалили из зала. Как сообщает "Рейтер", комментарии иранского лидера были встречены аплодисментами некоторых делегаций, которые остались в зале.

Еще до начала конференции несколько стран, в том числе, Израиль, США и Германия, объявили бойкот мероприятию. Кроме того, Израиль отозвал своего посла из Швейцарии.

Эхо Москвы