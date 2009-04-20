Скандал в Женеве: представители ЕС устроили демарш Ахмадинижаду
17:20, 20 апреля 2009Мир
3919
Конференция по борьбе с расизмом
Серьезный скандал произошел на международной конференции по борьбе с расизмом, которая открылась в Женеве.
Представители Европейского союза покинули зал заседаний во время выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинижада.
Иранский лидер вновь назвал Израиль "расистским государством"
Во время выступления Ахмадинижада три человека в клоунских париках пытались устроить акцию протеста - их удалили из зала. Как сообщает "Рейтер", комментарии иранского лидера были встречены аплодисментами некоторых делегаций, которые остались в зале.
Еще до начала конференции несколько стран, в том числе, Израиль, США и Германия, объявили бойкот мероприятию. Кроме того, Израиль отозвал своего посла из Швейцарии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter