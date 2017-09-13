Юнкер заявил о необходимости создания к 2025 году совместной армии Европы

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости к 2025 году создать полноценный Европейский оборонный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время ежегодного выступления «Положение Союза».

«Я хочу, чтобы мы посвятили дальнейшие усилия вопросу обороны. Уже есть новый Европейский оборонный фонд, как и постоянное структурированное сотрудничество в области обороны. К 2025 году нам нужен полноценный Европейский оборонный союз. Нам это нужно. И НАТО этого хочет», - отметил Юнкер.

Президент ЕК также высказался за скорейшее принятие решений в сфере внешней политики для Евросоюза.

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«Я хочу, чтобы наш Союз был сильным игроком в мире. Для того, чтобы иметь больше веса в мире, мы должны иметь возможность быстрее принимать внешнеполитические решения. Вот почему я хочу, чтобы государства-члены рассмотрели (возможность того), как внешнеполитические решения могут быть переведены от единогласного голосования к квалифицированному большинству (виды принятия решений в ЕС - УНИАН). Это уже предусмотрено Договором, если все государства-члены согласятся это сделать», - пояснил Юнкер.