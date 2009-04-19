В женской колонии в Тбилиси заключенные подняли бунт

В одной из женских колоний Тбилиси вчера вечером начался бунт заключенных.

Как сообщает председатель организации «Бывшие политзаключенные за права человек» Нана КАКАБАДЗЕ, причиной бунта является то, что заключенных еще раз обманули и не включили в список помилованных президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, передает Грузия Online.

Сообщается, что беспорядки перекинулись и на колонию для несовершеннолетних, которая расположена в этом же учреждении.

Как заявил министр по делам пробации, отбывания наказания и юридической помощи Грузии Дмитрий ШАШКИН женщины-заключенные, поднявшие бунт в колонии, требуют безусловного освобождения. По словам министра, требования заключенных нереальны. «Невозможно одновременно освободить 700 заключенных. 40 из них отбывают наказание за тяжелые преступления, в частности, за убийство, грабеж и т.д.», - сказал он. Д.ШАШКИН заявил, что ситуация довольно сложная, однако находится под контролем – ведутся переговоры с заключенными.