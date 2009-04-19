Оппозиция в Тбилиси будет разговляться прямо под резиденцией Президента

Представители грузинской оппозиции, десятый день проводящей акции в Тбилиси с требованием отставки президента, в воскресенье, в день Пасхи, будут разговляться прямо у резиденции главы государства, где разбит палаточный городок, сообщил журналистам представитель партии "За единую Грузию" Ираклий Долаберидзе. "Праздничный стол для пикетчиков, которые не могут оставить место проведения акции, планируется накрыть к 13.00", - сообщил Долаберидзе.

Как стало известно агентству "Новости-Грузия" из источников в штабе оппозиции, к пасхальному столу будут поданы 600 яиц и 30 куличей, будет зарезан один теленок, три барашка и двадцать кур.

Оппозиция проводит акции с требованием отставки президента с 9 апреля. На период пасхальных праздников не планируется масштабных митингов, однако оппозиция продолжает пикетировать в круглосуточном режиме здания парламента, резиденции президента и Общественного телевидения. Со вторника на будущей неделе оппозиция планирует возобновить массовые митинги, заявляя, что к тбилисцам присоединятся сторонники отставки президента из регионов и акции приобретут масштабный характер.

РИА новости