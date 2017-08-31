Британия не намерена выполнять финансовые обязательства ЕС перед Украиной после Brexit

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии не намерено выполнять финансовые обязательства Европейского Союза перед Украиной после выхода из Европейского Союза.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказал уполномоченный Европейской комиссией на ведение переговоров по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье.

По его словам, на этой неделе представители Соединенного Королевства объяснили, что обязательства Великобритании в рамках ЕС будут ограниченными до последней выплаты в бюджет Евросоюза еще до выхода из ЕС.

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"Однако мы имеем общие обязательства в отношении третьих стран. Например, мы вместе предоставили Украине гарантии по долгосрочным кредитам. Мы совместно поддержали развитие в Африке, в карибских и тихоокеанских странах с помощью Европейского фонда развития. После этой недели стало понятно, что Соединенное Королевство не считает юридически обязательным соблюдать его обязательства после выхода (из Евросоюза)", - отметил Барнье.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Барнье, Брюссель и Лондон вновь не смогли достичь прогресса в результате уже третьего раунда переговоров по основным темам Brexit.

Европейский Союз является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, обеспечивая финансирование различных программ реформ в экономике и социальной сфере. В апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность предоставить финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в целом 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро.