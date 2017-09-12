Партии правящей коалиции лидируют на парламентских выборах в Норвегии

По итогам парламентских выборов в Норвегии, которые состоялись в понедельник, 11 сентября, партии нынешней правящей коалиции и ее союзники получают незначительный перевес над оппозиционными политическими силами. Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно предварительным результатам голосования на основе подсчета более трети голосов избирателей, правящая Консервативная партия Норвегии и ее младший партнер по коалиции, правопопулистская Партия прогресса, а также их союзники из Либеральной партии (Venstre) и Христианской народной партии (KRF) поолучат вместе большинство мандатов в 169-местном парламенте Норвегии.

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Вместе эти четыре политические силы должны получить 88-89 мандатов, при этом для формирования большинства достаточно 85 мандатов.

Оппозиционный блок при участии Норвежской рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии по предварительным результатам выборов получает около 80 депутатских мандатов.

Консервативная партия, возглавляемая нынешним премьером Норвегии Эрной Солберг, находится у власти в коалиции с правыми популистами с 2013 года.