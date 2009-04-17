Медведев будет внимательно следить за учениями НАТО в Грузии

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ называет решение НАТО о проведении учений Альянса в Грузии «недальновидным и непартнерским".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

"Если говорить, скажем, об отношениях России с Североатлантическим альянсом, такие решения разочаровывают и не способствуют возобновлению полноценных контактов между Российской Федерацией и НАТО. Мы будем самым внимательным образом отслеживать, что там будет происходить, и в случае необходимости принимать те или иные решения", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, проведение учений Альянсом в этом регионе грозит всякого рода осложнениями.

"Я уверен, что это не добавит позитивных эмоций народам Южной Осетии и народу Абхазии, потому что такого рода действия явным образом направлены на военную демонстрацию, на наращивание мускулов, на наращивание военной компоненты, а в ситуации, когда и так все в достаточно напряженном состоянии, это решение представляется близоруким и непартнерским", - заявил он.

Как сообщалось, в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» в мае-июне Грузия будет принимать многонациональные учения “Cooperative Lancer/Cooperative Longbow”.

Планирование учений в штаб-квартире НАТО началось год назад, в апреле 2008 года. «Cooperative Lancer -2009» являются штабными учениями.

Учения пройдут 6-19 мая 2009 года и в них примут участие 347 иностранных военнослужащих и офицеров из 19 стран.

«Cooperative Longbow 2009» являются полевыми учениями, которые предусматривают подготовку к проведению миротворческих операций на уровне батальонов. Учения состоятся с 21 мая по 3 июня. В них примут участие 739 иностранных военнослужащих и офицеров из 19 стран.

Общая численность всех участников учений достигает 1100. Оба учения пройдут на военной базе Вазиани.

Планирование учений было начато в апреле 2008 года. Детали учений были запланированы в ноябре, на конференции в Измире (Турция). Еще две конференции по планированию прошли в феврале и марте в Тбилиси.

В учениях примут участие: Албания, Армения, Азербайджан, Босния-Герцеговина, Канада, Хорватия, Чехия, Грузия, Греция, Венгрия, Казахстан, Молдова, Сербия, Испания, Македония, Турция, ОАЭ, Великобритания и США.

Раннее руководство НАТО пригласило Россию принять участие в этих учениях.