Клинтон заявила, что больше не будет выдвигать своей кандидатуры на пост президента США

Бывший государственный секретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что больше не будет кандидатом в президенты, но останется в политике, пишет Радио Свобода.

«Как активный политик, то все кончено. Я не буду кандидатом в президенты», – сказала Клинтон 10 сентября в интервью телеканалу CBS. Она добавила: «Но я не покончила с политикой, поскольку в прямом смысле верю, что на кону стоит будущее нашей страны».

Клинтон проиграла республиканскому кандидату, а теперь президенту Дональду Трампу на выборах 2016 года.

«Я не могла это воспринять, не могла думать», – сказала Клинтон, и признала, что для нее это до сих пор «очень больно».

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Клинтон сейчас активно продвигает, в частности на телевидении, свою книгу под названием «Что случилось», в которой она взяла личную ответственность за проиграш Трампу, а также обвинила Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.

69-летняя Хиллари Клинтон была госсекретарем США в 2009-2013 годах и восемь лет была сенатором штата Нью-Йорк. Ее муж – 42-й президент США Билл Клинтон.