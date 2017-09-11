Маккейн рассказал о положительных прогнозах лечения рака мозга

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн положительно охарактеризовал медицинскую помощь, которую ему оказывают, и результаты лечения рака мозга. Об этом пишет ТСН со ссылкой на CNN.

"Прогноз достаточно хороший. Я столкнулся с серьезной формой онкологии, не могу говорить в розовых тонах о своем здоровье, но результаты лечения прекрасные", - заявил сенатор.

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Он добавил, что 11 сентября он должен получить результаты очередного обследования рака мозга, и при этом он полон оптимизма, так как, по его словам, он получает "лучшее лечение из возможных".

Как сообщал УНИАН, у сенатора США Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга. Ранее 80-летний сенатор перенес операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ тканей показал, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластомы.

По словам врачей, Маккейн хорошо восстанавливается после операции, а его состояние здоровья в целом отличное.